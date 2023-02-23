Курс валют в Украине 23 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара – 36,56 грн
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 февраля. Курс доллара не изменялся с июля 2022-го. Евро подешевело на 5 коп. Злотый снизился на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, граждане Украины с минимальной заработной платой и низкими доходами могут получать жилищную субсидию. Субсидия назначается, если доходы семьи не позволяют самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги. Обязательный процент платежа каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.
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