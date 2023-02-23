Курс валют в Украине 23 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 22 февраля. Курс доллара не изменялся с июля 2022-го. Евро подешевело на 5 коп. Злотый снизился на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 39,93 (-5 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,20 (-1 коп.) В обменниках доллар продают в среднем за 40,50 грн, а покупают за 39,00 грн. За евро в обменниках предлагают 42,00 грн., продают за 42,55 грн. Курс доллара в банках: Приватбанк" — 39,00 грн — 39,50 грн

"Ощадбанк" – 39,50 грн – 40,30 грн

"Укрэксимбанк" – 39,40 грн – 39,90 грн,

"Райффайзен" – 39,10 грн – 39,95 грн,

ПУМБ – 39,25 грн – 40,25 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 40,85 грн – 41,85 грн,

"Ощадбанк" – 41,60 грн – 42,50 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,60 грн – 42,30 грн,

Райффайзен — 41,80 грн — 42,50 грн,

ПУМБ – 41,50 грн – 42,50 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,15 грн – 9,00 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,05 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, граждане Украины с минимальной заработной платой и низкими доходами могут получать жилищную субсидию. Субсидия назначается, если доходы семьи не позволяют самостоятельно платить жилищно-коммунальные услуги. Обязательный процент платежа каждой семьи зависит от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства.

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