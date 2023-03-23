Курс валют в Украине 23 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар стабилен от 21 июля 2022-го.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 23 марта. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 1 коп. Злотый повысился на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,42 грн (+1 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,41 грн (+2 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,90 грн., а продают за 41,50 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" — 37,85-38,35 грн
- "Сбербанк" — 38,20 — 39,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,25 – 38,85 грн
- "Райффайзен" – 38,30 – 38,95 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,90 – 40,90 грн
- "Сбербанк" — 40,40 — 41,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80-41,50 грн
- "Райффайзен" – 37,70 – 40,70 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,26 – 8,73 грн
- "Сбербанк" — 8,25 — 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, украинцы, пострадавшие от российского вторжения , могут получить единовременную помощь в размере от 100 тыс. до 1 миллиона гривен. Соответствующий законопроект уже принят и передан в главный комитет.
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