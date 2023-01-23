Курс валют в Украине 23 января: сколько стоят доллар и евро после выходных

Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 23 января, составляет в среднем 40,35 грн/долл., по отношению к евро — 43,20 грн/евро.

Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,43 грн/долл., евро – 43,35 грн/евро.

Официальный курс валют НБУ:

доллар – 36,56 грн/доллар;

евро – 39,55 грн/евро (на 3 коп. дороже, чем 22 января).

Курс доллара в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 39,30 – 40,30 грн;

Сбербанк – 40,20 – 40,80 грн;

Укрэксимбанк – 40,00 – 40,50 грн;

Райффайзен – 39,90 – 40,50 грн;

Укргазбанк – 39,85 – 40,35.

Курс евро в банках (покупка/продажа):

ПриватБанк – 42,10 – 43,10;

Сбербанк – 42,30 – 43,20;

Укрэксимбанк – 42,65 – 43,45;

Райффайзен – 42,20 – 43,00;

Укргазбанк – 41,70 – 43,00.

Напомним, что в государственном бюджете Украины на 2023 год среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл.

В то же время в Национальном банке отметили, что обстрелы и массированные атаки РФ уже не влияют на валютный курс в Украине. Как отмечают эксперты, наличный курс в этом году будет зависеть от событий на фронте.

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