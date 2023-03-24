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Курс валют в Украине 24 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
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Курс валют в Украине 24 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: Национальный банк Украины

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 марта. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 34 коп. Злотый повысился на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,76 грн (+34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,48 грн (+7 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,90 грн., а продают за 41,50 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,75-38,25 грн
  • "Ощадбанк" – 38,20 – 38,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,15 – 38,75 грн
  • "Райффайзен" – 38,00 – 38,80 грн

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 40,20 – 41,20 грн
  • "Сбербанк" — 40,40 — 41,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,85-41,55 грн
  • "Райффайзен" – 40,60 – 41,40 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,32 – 8,77 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в апреле украинская гривна продолжит укрепляться. Вероятный курс доллара будет находиться в пределах 38,00–38,50 грн.

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Дата публикации
Просмотры
4553
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