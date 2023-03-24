Курс валют в Украине 24 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 24 марта. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 34 коп. Злотый повысился на 7 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,76 грн (+34 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,48 грн (+7 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,90 грн., а продают за 41,50 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,75-38,25 грн

"Ощадбанк" – 38,20 – 38,95 грн

"Укрэксимбанк" – 38,15 – 38,75 грн

"Райффайзен" – 38,00 – 38,80 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,20 – 41,20 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,25 грн

"Укрэксимбанк" – 40,85-41,55 грн

"Райффайзен" – 40,60 – 41,40 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,32 – 8,77 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий рассказал, что в апреле украинская гривна продолжит укрепляться. Вероятный курс доллара будет находиться в пределах 38,00–38,50 грн.

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