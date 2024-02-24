Курс валют в Украине 26 февраля – 3 марта: прогноз банкира

В Украине курс валют на следующей неделе, 26 февраля – 3 марта, будет изменчивым, но значительных колебаний ждать не стоит.

Такое мнение в комментарии " РБК-Украина " высказал банкир Тарас Лесовой.

По его словам, последние дни февраля и первые дни весны не станут слишком сенсационными на валютном рынке: ситуация будет развиваться достаточно динамично, но без ущерба трендам на постепенную либерализацию рынка со стороны Национального банка.

"Парадигма рынка не изменится: на фоне ежедневных курсовых изменений, все же они не будут слишком заметными, они скорее всего будут "косметическими": 0,2-0,3 гривен на межбанке и 0,3-0,5 гривен на наличном рынке", — сказал банкир.

По его словам, курсовые колебания 26 февраля – 3 марта могут происходить как в сторону роста курсов, так и в сторону их уменьшения, однако в пределах условных коридоров: 38,5-39,5 грн/доллар и 41,5-43 грн/ евро на межбанке и 38,8-39,9 грн/доллар и 41-43 грн/евро на наличном рынке (другими словами, курсовые пределы допустимых колебаний останутся почти без изменений).

Как отметил Тарас Лесовой, среди главных факторов, способных сказаться на рынке на следующей неделе, Лесовой назвал международную финпомощь, сроки и объемы траншей и преодоление экспортных преград на западных границах, от чего зависят объемы валютной выручки.

Напомним, Нацбанк ужесточил правила покупки валюты – что изменилось.

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