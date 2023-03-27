Курс валют в Украине 27 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 27 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 46 копеек и стоит 39,3 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 10 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,38 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,2 грн. Покупают по 38 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,9 грн. Продают по 41,5 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,85 грн – 38,35 грн

"Ощадбанк" – 38,15 грн – 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 38,20 грн – 38,80 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,43 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,10 грн – 41,10 грн

"Ощадбанк" – 40,40 – 41,30 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00 грн – 41,70 грн

"Райффайзен" – 39,30 грн – 40,65 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,35 грн – 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,65 грн – 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,10 грн – 9,00 грн

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

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