Курс валют в Украине 28 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 марта. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 8 коп. Злотый повысился на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,38 грн (+8 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,40 грн (+2 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 38,20 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,80 грн., а продают за 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,65-38,15 грн

"Ощадбанк" – 38,00 – 38,80 грн

"Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн

"Райффайзен" – 38,00 – 38,80 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,00 – 41,00 грн

"Сбербанк" — 40,40 — 41,30 грн

"Укрэксимбанк" — 40,65-41,35 грн

"Райффайзен" – 40,90 – 41,60 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,38 – 8,79 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, директор департамента казначейства акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко считает, что в Украине в апреле курс доллара и курс евро будут находиться в привычных коридорах. Пока существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений на валютном рынке нет.

Читайте также:

Доллар подешевел: что происходит - финансовый эксперт Сергей Фурса