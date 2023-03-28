Курс валют в Украине 28 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 28 марта. Курс доллара не изменился. Евро вырос на 8 коп. Злотый повысился на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,38 грн (+8 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,40 грн (+2 коп.)
В обменниках доллар продают в среднем по 38,20 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагают 40,80 грн., а продают за 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,65-38,15 грн
- "Ощадбанк" – 38,00 – 38,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 38,10 – 38,70 грн
- "Райффайзен" – 38,00 – 38,80 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 40,00 – 41,00 грн
- "Сбербанк" — 40,40 — 41,30 грн
- "Укрэксимбанк" — 40,65-41,35 грн
- "Райффайзен" – 40,90 – 41,60 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,38 – 8,79 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,55 – 9,00 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, директор департамента казначейства акционерного общества "КОМИНБАНК" Герман Марченко считает, что в Украине в апреле курс доллара и курс евро будут находиться в привычных коридорах. Пока существенных экономических и военно-политических причин для глобальных изменений на валютном рынке нет.
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