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Проспорт
Леди
Здоровье
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Рецепты
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Киев
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Курс валют в Украине 3 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Курс валют в Украине 3 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый
Фото: УНИАН
Доллар, по официальному курсу, стоит 36,56 грн.
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