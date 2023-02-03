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Курс валют в Украине 3 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют в Украине 3 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Доллар, по официальному курсу, стоит 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро вырос в цене на 34 коп. Злотый прибавил еще 8 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 40,17 (+34 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,53 (+7 коп.)

На межбанке доллар покупают по 36,56 грн, а продают – по 36,93 грн. Евро покупают 39,88 грн., а продают за 40,28 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" — 39,40 грн — 39,90 грн
  • "Ощадбанк" – 39,95 грн – 40,70 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,05 грн – 40,55 грн,
  • "Райффайзен" – 39,90 грн – 40,55 грн,
  • ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 42,50 грн – 43,50 грн,
  • "Ощадбанк" – 42,80 грн – 43,80 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 43,15 грн – 43,95 грн,
  • Райффайзен — 43,00 грн — 43,80 грн,
  • ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн,
  • "Ощадбанк" – 8,40 грн – 9,15 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,95 грн – 9,45 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, в январе этого года украинцы продали коммерческим банкам наличные и безналичные.   валюты на общую сумму 1 227,9 млн. долларов (в эквиваленте), а также купили на 1 791,9 млн. долларов. Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов. Объем покупки долларов в январе 2023 года является максимальным за последние годы.

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Дата публикации
Просмотры
3341
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