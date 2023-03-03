Курс валют в Украине 3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара зафиксирован на уровне 36,56 грн от лета в прошлом году.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 марта. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 29 коп. Злотый снизился на 8 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Напомним, банкир Юрий Крохмаль считает, что весной 2023 года курс доллара продолжит падение. В свою очередь гривна будет в дальнейшем укрепляться. По его словам, укрепление гривни будет продолжаться до тех пор, пока идет посевная, а также происходит закупка всего для этого необходимого.
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