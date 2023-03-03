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Курс валют в Украине 3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют в Украине 3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Курс доллара зафиксирован на уровне 36,56 грн от лета в прошлом году.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 марта. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 29 коп. Злотый снизился на 8 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 38,78 (-29 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,27 (-8 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 40,00 грн, а покупают – за 38,90 грн. За евро предлагают 40,60 грн., а продают за 41,60 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" — 38,40 грн — 38,90 грн
  • "Ощадбанк" – 38,30 грн – 39,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 38,60 грн – 39,50 грн,
  • "Райффайзен" – 38,50 грн – 39,30 грн,
  • ПУМБ – 38,50 грн – 39,25 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,
  • "Ощадбанк" – 39,50 – 41,80 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 40,60 грн – 41,50 грн,
  • "Райффайзен" – 39,80 грн – 41,00 грн,
  • ПУМБ – 40,50 грн – 41,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,90 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 8,90 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, банкир Юрий Крохмаль считает, что весной 2023 года курс доллара продолжит падение. В свою очередь гривна будет в дальнейшем укрепляться. По его словам, укрепление гривни будет продолжаться до тех пор, пока идет посевная, а также происходит закупка всего для этого необходимого.

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Дата публикации
Просмотры
4858
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