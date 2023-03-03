Курс валют в Украине 3 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара зафиксирован на уровне 36,56 грн от лета в прошлом году.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 3 марта. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 29 коп. Злотый снизился на 8 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 38,78 (-29 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,27 (-8 коп.) В обменниках доллар продают в среднем за 40,00 грн, а покупают – за 38,90 грн. За евро предлагают 40,60 грн., а продают за 41,60 грн. Курс доллара в банках: "Приватбанк" — 38,40 грн — 38,90 грн

"Ощадбанк" – 38,30 грн – 39,95 грн

"Укрэксимбанк" – 38,60 грн – 39,50 грн,

"Райффайзен" – 38,50 грн – 39,30 грн,

ПУМБ – 38,50 грн – 39,25 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн,

"Ощадбанк" – 39,50 – 41,80 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,60 грн – 41,50 грн,

"Райффайзен" – 39,80 грн – 41,00 грн,

ПУМБ – 40,50 грн – 41,25 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,90 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 8,90 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, банкир Юрий Крохмаль считает, что весной 2023 года курс доллара продолжит падение. В свою очередь гривна будет в дальнейшем укрепляться. По его словам, укрепление гривни будет продолжаться до тех пор, пока идет посевная, а также происходит закупка всего для этого необходимого.

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