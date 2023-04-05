Курс валют в Украине 5 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 31 марта. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,86 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,53 грн (+3 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем по 37,50 грн. Покупают за 36,90 грн. За евро в обменниках предлагается 40,00 грн. Продают по 40,50 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,70 – 38,20 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 38,00 грн

"Укрэксимбанк" – 37,00 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,80 – 37,40 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,45 – 40,45 грн

"Ощадбанк" – 39,90 – 40,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,00-40,70 грн

"Райффайзен" – 40,20 – 41,10 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 – 8,80 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,45 – 8,90 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, аналитик Алексей Козырев сообщил, что безналичный доллар будет стоить от 36,56 до 36,93 грн/долл. Тем временем стоимость доллара в обменниках финансовых компаний ожидается в пределах 37,20 – 38,50 грн/долл.

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