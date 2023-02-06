Курс валют в Украине 6 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел на 19 копеек и стоит 39,98 грн. Курс доллара стабилен.

Национальный банк Украины на 6 февраля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Евро за выходные подешевел на 19 копеек и стоит 39,98 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

В прошлую пятницу официальный курс евро впервые превысил 40 грн.

Официальный курс польского злотого снизился на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,52 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 41,15 грн. Покупают за 40,15 грн.

За евро в обменниках предлагают 43,45 грн. Продают за 43,69 грн.

Курс доллара в банках:

ПриватБанк" — 39,50 грн — 40,00 грн

"Ощадбанк" – 39,80 грн – 40,60 грн

"Укрэксимбанк" – 39,80 грн – 40,30 грн

"Райффайзен" – 39,80 грн – 40,55 грн

ПУМБ – 40,00 грн – 41,00 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 42,35 грн – 43,35 грн

"Ощадбанк" – 42,80 грн – 43,80 грн

"Укрэксимбанк" – 43,05 грн – 43,85 грн

"Райффайзен" – 43,00 грн – 43,70 грн

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн

"Ощадбанк" – 8,40 грн – 9,20 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 грн – 9,35 грн

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн

Напомним, в январе текущего года украинцы продали коммерческим банкам наличные и безналичные валюты на общую сумму 1 227,9 млн долларов (в эквиваленте), а также купили на 1 791,9 млн долларов. Чистая покупка валюты составила 564,0 млн долларов.

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