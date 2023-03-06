Курс валют в Украине 6 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 6 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал на 2 копейки и стоит 38,8 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,24 грн.

В обменниках доллар продается в среднем по 39,03 грн. Покупают за 38,85 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,87 грн. Продают по 41,06 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,40 грн – 38,90 грн

"Ощадбанк" – 38,50 грн – 39,70 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 грн – 38,40 грн

"Райффайзен" – 38,20 грн – 39,20 грн

ПУМБ – 38,50 грн – 39,25 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 40,00 грн – 41,00 грн

"Сбербанк" 40,15 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 39,85 грн – 40,40 грн

"Райффайзен" – 40,10 грн – 41,30 грн

ПУМБ – 40,50 грн – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,20 грн – 8,70 грн

"Ощадбанк" – 8,10 грн – 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 грн – 9,00 грн

"Райффайзен" – 8,10 грн – 9,00 грн

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.

Замороженная гривна: отпустит ли Нацбанк ее в свободное плавание?

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