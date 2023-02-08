Курс валют в Украине 8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс американского доллара не менялся с 21 июля 2022-го.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 26 коп. Злотый потерял 11 коп.
Напомним, банки должны обменивать доллары с незначительными повреждениями на новые. За такой обмен следует заплатить установленную банком комиссию. Банк может отправить банкноты на экспертизу, которая может занять достаточно долго.
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