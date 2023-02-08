Курс валют в Украине 8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 26 коп. Злотый потерял 11 коп.

Об этом сообщает Нацбанк. Официальный курс валют НБУ Курс доллара 1 доллар США – 36,56 (0 коп.) Курс евро 1 евро – 39,14 (-26 коп.) Курс злотого 1 польский злотый – 8,23 (-11 коп.) В обменниках доллар продают в среднем за 41,11 грн., а покупают за 40,26 грн. За евро в обменниках предлагают 43,45 грн., а продают за 43,69 грн. Курс доллара в банках: ПриватБанк" — 39,50 грн — 40,00 грн

"Ощадбанк" – 39,80 грн – 40,55 грн

"Укрэксимбанк" – 39,90 грн – 40,40 грн,

"Райффайзен" – 39,70 грн – 40,45 грн,

ПУМБ – 39,75 грн – 40,75 грн. Курс евро в банках: "Приватбанк" – 41,65 грн – 4,65 грн,

"Ощадбанк" – 42,50 грн – 43,55 грн,

"Укрэксимбанк" – 42,55 грн – 43,35 грн,

"Райффайзен" – 43,10 грн – 43,95 грн,

ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн. Курс злотого в банках: "Ощадбанк" – 8,30 грн – 9,20 грн,

"Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 9,20 грн,

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, банки должны обменивать доллары с незначительными повреждениями на новые. За такой обмен следует заплатить установленную банком комиссию. Банк может отправить банкноты на экспертизу, которая может занять достаточно долго.

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