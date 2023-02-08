Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют в Украине 8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
2611
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют в Украине 8 февраля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: ТСН.ua

Курс американского доллара не менялся с 21 июля 2022-го.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 8 февраля. За сутки курс доллара не изменился. Евро подешевело на 26 коп. Злотый потерял 11 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Официальный курс валют НБУ

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,14 (-26 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,23 (-11 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 41,11 грн., а покупают за 40,26 грн. За евро в обменниках предлагают 43,45 грн., а продают за 43,69 грн.

Курс доллара в банках:

  • ПриватБанк" — 39,50 грн — 40,00 грн
  • "Ощадбанк" – 39,80 грн – 40,55 грн
  • "Укрэксимбанк" – 39,90 грн – 40,40 грн,
  • "Райффайзен" – 39,70 грн – 40,45 грн,
  • ПУМБ – 39,75 грн – 40,75 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 41,65 грн – 4,65 грн,
  • "Ощадбанк" – 42,50 грн – 43,55 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 42,55 грн – 43,35 грн,
  • "Райффайзен" – 43,10 грн – 43,95 грн,
  • ПУМБ – 43,25 грн – 44,25 грн.

Курс злотого в банках:

  • "Ощадбанк" – 8,30 грн – 9,20 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 9,20 грн,
  • "Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн.

Напомним, банки должны обменивать доллары с незначительными повреждениями на новые. За такой обмен следует заплатить установленную банком комиссию. Банк может отправить банкноты на экспертизу, которая может занять достаточно долго.

Читайте также:

В России – огромные проблемы, Путин теряет миллиарды долларов

В России – огромные проблемы, Путин теряет миллиарды долларов

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
2611
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация