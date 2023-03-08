Курс валют в Украине 8 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 8 марта установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро в сутки подорожал на 10 копеек и стоит 39,01 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 5 копеек от уровня предыдущего дня и составил 8,31 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,8 грн. Покупают по 38,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,7 грн. Продают по 40,9 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 38,10 грн – 38,60 грн

"Ощадбанк" – 38,50 грн – 39,55 грн

"Укрэксимбанк" – 38,40 грн – 39,05 грн

"Райффайзен" – 36,57 грн – 37,43 грн

ПУМБ – 38,50 грн – 39,95 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,90 грн – 40,90 грн

"Ощадбанк" – 40,20 – 41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,50 грн – 41,20 грн

"Райффайзен" – 38,70 грн – 39,95 грн

ПУМБ – 40,50 грн – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 грн – 8,95 грн

"Райффайзен" – 8,50 грн – 9,30 грн

Ранее стало известно, что Кабмин Украины ожидает, что в 2023 году курс доллара составит 50 грн, а индекс потребительских цен составит 30,6%.

Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет 42 грн, а в конце года гривна девальвирует до 50 грн за доллар. ВВП Украины вырастет на 4,6%.

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