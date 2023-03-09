Курс валют в Украине 9 марта: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 9 марта. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 5 коп. Злотый снизился на 7 коп.

Об этом сообщает НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 38,56 (+5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,24 (-7 коп.)

В обменниках доллар продают в среднем за 38,60 грн., а покупают за 38,30 грн. За евро в обменниках предлагают 40,20 грн., а продают за 40,90 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,95 грн – 38,45 грн

"Ощадбанк" – 38,35 грн – 39,40 грн

"Укрэксимбанк" – 38,30 грн – 38,90 грн

"Райффайзен" – 37,90 грн – 38,70 грн

ПУМБ – 38,25 грн – 39,00 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,45 грн – 40,45 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,10 грн – 41,80 грн

"Райффайзен" – 39,90 грн – 40,85 грн

ПУМБ – 40,25 грн – 41,00 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8,20 грн – 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,45 грн – 8,85 грн

"Райффайзен" – 8,20 грн – 9,00 грн

Напомним, в феврале 2023 года ситуация на валютном рынке Украины улучшилась. Одной из причин стабилизации ситуации на валютном рынке Украины было прекращение финансирования дефицита государственного бюджета за счет эмиссии гривны Национального банка.

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