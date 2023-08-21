Курс валют в Украине: доллар заметно подорожал, а его стоимость "раздвоилась" – чего ждать в августе

Почему подорожание валюты началось на две недели раньше, чем ожидали эксперты?

Главных новостей за неделю на наличном рынке валют было две: первая – медленное, но уверенное подорожание как доллара, так и евро, вторая – значительно увеличилась разница между стоимостью наличных денег в банках и пунктах обмена валют (ПОВ). Курсы " раздвоились " так серьезно, что их сейчас нужно разглядывать раздельно для банков и раздельно для ПОВ, а не в среднем.

Почему подорожание валюты началось на две недели раньше, чем ожидали эксперты, что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сохранить их от обесценения, что выгоднее: евро, доллар, есть ли другие варианты, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

Вы узнаете:

что происходит на наличном рынке валюты;

чего ожидать от курса на следующей неделе;

продавать или покупать наличную валюту

Наши эксперты: член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин, президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко и финансовый аналитик Андрей Шевчишин.

Доллар начал заметно дорожать с понедельника, 14 августа / Фото: Associated Press

Что происходит на рынке

По информации специализированных сайтов, таких как finance.ua и minfin.com.ua, на "белом рынке", это банки и ПОВ, доллар стал заметно дорожать с понедельника, 14 августа.

В банках средний курс напоминал синусоиду с максимумом 37,70 грн/доллар в продаже (+1,5 грн на 15 августа) в продаже и 37,05 грн/доллар в покупке (+1,4 грн на 15 августа). К 16 августа уже было на 90 коп. дешевле, 17-го – смена тренда на восходящий, на выходные курс снова пошел вниз и остановился соответственно на 36,87 и 36,18 грн/доллар.

То есть, за неделю доллар подорожал в банках на 50 коп. в продаже и на 60 коп. в покупке. Однако на самом деле долларов по 37 гривен и дешевле в банках не было, реальный курс продаж начинался от 38+ грн. У ПОВ восходящий тренд остался постоянным, за неделю доллар подорожал в продаже в среднем до 38,25 грн (+75 коп.), в покупке до 37,68 грн (+60 коп.).

Средний курс евро всю неделю постепенно рос как в банках, так и в ПОВ. На выходных один евро стоил в банках 41 грн в продаже (+50 коп. за неделю) и 40,10 грн в покупке (+40 коп.), в ПОВ соответственно 41,90 (+40 коп.) и 41,40 ( +50 коп.). То есть теоретически можно было заработать, купив евровалюту в банках и тут же сдав их в ПОВ. Но только теоретически, потому что таких дешевых евро в банках тоже не найти, реальный курс продажи был на гривну выше.

На нелегальном рынке, по данным сервиса "миняйло" (miniaylo) сайта finance.ua, где публикуются заявки на куплю-продажу наличной валюты между физлицами, со вторника наблюдалось медленное незначительное удорожание доллара как доллара, так и евро. В итоге по выходным доллар подорожал на 65 коп. (до 38,10 грн/доллар) в продаже и на 50 коп. (до 37,60 грн/доллар) в покупке. Евро соответственно на 50 коп. (до 41,85 грн/евро) и 60 коп. (до 41,50 грн/евро). По всей видимости, курсы сейчас близки как на "белом", так и на "черном" рынке.

Официальный курс Нацбанка не изменился – 36,56 грн/доллар. Официальный курс евро упал за неделю на 42 коп. до 39,84 грн/евро. В понедельник, 21 августа, НБУ установил курс 39,72 грн/евро (-49 коп.).

Рынок на две недели раньше начал готовиться к осеннему росту курса. / Фото: УНИАН

Чего ждать на следующей неделе

Эксперты говорят, что рынок на две недели раньше начал готовиться к осеннему росту курса.

Андрей Шевчишин прогнозирует: на этой неделе доллар и евро и дальше будут дорожать.

"На рынке быстро растет спрос на валюту, как безналичную, так и наличную, а предложения не увеличиваются, – анализирует Андрей Шевчишин. – Нацбанк пытается удовлетворять этот спрос, за неделю продажи им валюты выросли в 1,5 раза, до 360 млн долларов. Импорт существенно опережает экспорт, банки интересуются валютными наличными, накапливают его, готовятся к традиционному осеннему подорожанию доллара. Дно пройдено, теперь тренд только вверх".

С этим согласен и Александр Охрименко. По его словам, мы наблюдаем активизацию бизнеса, характерную для довоенного времени. То есть, экономика Украины работает.

"Малый бизнес активно опустошает "серый" рынок, к которому относится часть ПОВ, и также "черный" рынок. Именно поэтому начался рост курса. На неделе доллар удержится выше 38 грн/доллар в продаже", – оценил Александр Охрименко.

Олег Пендзин объяснил, какие макроэкономические показатели будут влиять на то, что гривня и дальше будет дешеветь.

"До 15 сентября правительство должно будет подготовить госбюджет на 2024 год, а, по словам министра финансов Сергея Марченко, у Украины до сих пор нет от западных партнеров кредитных гарантий на следующий год, — констатировал Олег Пендзин. — А кредитные гарантии — это основа для формирования валютного Сейчас наши кредиторы проверяют эффективность и законность использования уже предоставленных средств, и пока будет продолжаться аудит, неизвестно.Эта неопределенность негативно влияет на ситуацию на валютном рынке, но запас прочности, чтобы сдерживать девальвацию гривни, у Нацбанка пока есть. – доллар будет медленно, но не критически дорожать, наличный курс будет находиться в коридоре 37,8-38,5 грн/доллар".

Продавать или покупать валюту

Прогнозы экспертов разные.

Олег Пендзин по-прежнему считает: еще не прошло время, чтобы заработать на коротких, сроком на 1-3 месяца, гривневых депозитах. Эксперт напомнил, что в июле в Украине была зафиксирована дефляция, то есть снижение цен на 0,6%.

"С начала года инфляция составила 4%, а банки предлагают короткие депозиты от 16% годовых и более, то есть за месяц можно заработать минимум 1,33%, за три месяца – минимум 4%, – подсчитал Олег Пендзин. – Очевидно, что весомый доход получите, если сумма депозита будет значительной, не 1-2 тысячи гривен, а хотя бы 1000 долларов в эквиваленте. Тогда за месяц доход составит более 500 грн, за три месяца – более 1500 грн. Математически это означает сохранение сбережений от обесценения.

Андрей Шевчишин напротив, уверен, что валюта является более надежным средством сохранить сбережения.

"Но спред, то есть разница между курсами купли и продажи сейчас очень велика, поэтому выгода будет, если доллар подорожает более 39 грн в продаже, а евро – более 43 грн. Придется ждать", – отметил эксперт.

Александр Охрименко вообще предлагает сейчас инвестировать не в валюту, а в товары долгосрочного пользования. Это, по его мнению, не очевидный, но реальный способ сэкономить.

"Когда доллар дорожает, а спред большой, то накапливать на дорогие покупки не стоит, — убеждает Охрименко. — Образно говоря, завтра тот же смартфон, повербанк, холодильник, бензогенератор и т.д. будут стоить на 20-25% больше, чем сегодня. Поэтому если вы запланировали такую покупку и у вас основная часть средств, не откладывайте свои намерения в длинный ящик, покупайте в кредит. Вы зафиксируете стоимость товара, а кредит желательно вернуть как можно быстрее, чтобы минимизировать переплату".

Добавим, что курс валют в Украине всю неделю, 7-13 августа, проверял на крепость нервы украинцев. Почему наличный рынок "штормит" уже три недели, что будет с курсом дальше, стоит ли сейчас вкладывать средства в валюту, чтобы сберечь их от обесценения, читайте в еженедельном аналитическом проекте сайта ТСН.ua.

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