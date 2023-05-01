Курс валют в Украине на 1 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 1 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 21 копейку и стоит 40,13 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 4 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,75 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,2 грн. Покупают за 37,75 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают по 41,57 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,22 – 37,72 грн

"Ощадбанк" — 37,40-38,55 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 37,99 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,45 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн

"Райффайзен" – 40,30 – 41,75 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Ощадбанк" – 8, 40-9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Ранее стало известно, что НБУ планирует удерживать доллар на уровне 36,56 грн до того момента, пока ситуация на валютном рынке не улучшится, а инфляция не стабилизируется.

В июле 2022 года Национальный банк Украины опустил курс гривны к доллару США на 25%, в настоящее время составляет 36,5686 грн.

Впоследствии Национальный банк Украины назвал временными все валютные ограничения, введенные в стране с начала полномасштабной войны. Отмена ограничений пока не стоит на повестке дня.

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