Курс валют в Украине на 10 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 10 апреля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел меньше, чем на 1 копейку и стоит 39,91 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился менее чем на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,51 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 37 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 41 грн

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 38,00 грн

"Райффайзен" -36,57 — 37,43 грн

ПУМБ – 37,50- 38,25 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,85 – 40,85 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,10 грн

"Укрэксимбанк" — 40,60-41,30 грн

"Райффайзен" – 39,85 – 41,20 грн

ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,47 – 8,72 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,95 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, в Меморандуме с МВФ говорится о возвращении к плавному курсу гривны к доллару. Министр финансов Украины Сергей Марченко отмечает, что пока нет оснований для того, чтобы отказаться от фиксированного курса гривны к доллару.

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