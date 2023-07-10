Курс валют в Украине на 10 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро подешевел.
Национальный банк Украины установил 10 июля официальный курс валют. Доллар стабилен – 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные снизился на 2 копейки и стоит 39,82 грн.
Об этом сообщает сайт НБУ.
Официальный курс польского злотого упал на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,88 грн.
- В обменниках доллар продают в среднем по 37,25 грн. Покупают за 37 грн.
- За евро в обменниках предлагается 40 грн. Продают по 40,9 грн.
Курс доллара в банках:
"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн
"Ощадбанк" – 36,70 – 37,60 грн
"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн
ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн
Курс евро в банках:
"ПриватБанк" – 38,85 – 40,85 грн
"Ощадбанк" – 40,10 – 41,20 грн
"Райффайзен" – 40,04 – 41,29 грн
ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн
Курс злотого в банках:
"ПриватБанк" – 8,88 – 9,04 грн
"Сбербанк" — 8,30 — 9,10 грн
"Райффайзен" – 8,10 – 9,20 грн
ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн
Ранее экономисты сообщили, что до сентября курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.
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