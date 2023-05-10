Курс валют в Украине на 10 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 26 коп. Злотый снизился на 6 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,08 грн (-26 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,77 (-6 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 37,90 грн. За евро в обменниках предлагается 41,30 грн. Продают по 41,60 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,30 – 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Райффайзен" – 37,30-37,65 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,70 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 41,70 грн

Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,35 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, председатель правления Пенсионного фонда Украины Евгений Капинус рассказал, что в этом году уже была проведена индексация пенсий и запланировано проведение нескольких массовых перерасчетов пенсий. В частности, выросли размеры минимальной пенсии и минимальных пенсионных выплат пенсионерам разных возрастных категорий, имеющих полный страховой стаж.

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