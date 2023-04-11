Курс валют в Украине на 11 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 11 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело сразу на 9 коп. Злотый упал на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,82 грн (-9 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,50 грн (-1 коп.).
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 37,10-37,60 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 38,20 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн
- "Райффайзен" — 37,40-37,40 грн
- ПУМБ – 37,50- 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 39,80 – 40,80 грн
- "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,70-41,20 грн
- "Райффайзен" – 40,70 – 41,20 грн
- ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,45 – 8,48 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,95 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, уже продолжительное время в Украине наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. На днях Универсал Банк, эмитирующий карты monobank, установил курс наличного доллара в покупке на 36,4 грн/$, что на 20 копеек ниже официального курса НБУ.
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