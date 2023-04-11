Курс валют в Украине на 11 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Доллар не изменялся с 21 июля 2022 года.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 11 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело сразу на 9 коп. Злотый упал на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,82 грн (-9 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,50 грн (-1 коп.).

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,10-37,60 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,30 – 37,90 грн

"Райффайзен" — 37,40-37,40 грн

ПУМБ – 37,50- 38,25 грн

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 39,80 – 40,80 грн

"Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70-41,20 грн

"Райффайзен" – 40,70 – 41,20 грн

ПУМБ – 40,50 – 41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,45 – 8,48 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,95 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, уже продолжительное время в Украине наблюдается тенденция к укреплению национальной валюты. На днях Универсал Банк, эмитирующий карты monobank, установил курс наличного доллара в покупке на 36,4 грн/$, что на 20 копеек ниже официального курса НБУ.

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