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Курс валют в Украине на 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют в Украине на 12 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 12 апреля. Курс доллара не изменился. Евро дорожало на 6 коп. Злотый вырос на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,88 грн (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,54 (+4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "Приватбанк" – 37,00 – 37,50 грн
  • "Сбербанк" — 37,25 — 38,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,05 грн
  • "Райффайзен" — 37,40-37,40 грн
  • ПУМБ — 37,25-38,00 грн

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 39,75 – 40,75 грн
  • "Ощадбанк" – 40,10 – 41,10 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,50-41,20 грн
  • Райффайзен — 40,60 — 41,00 грн
  • ПУМБ – 40,250-41,25 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,45 – 8,68 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,50 – 8,95 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Как сообщалось, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина уже сейчас обеспечена финансовой помощью до конца текущего года.

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Дата публикации
Просмотры
3854
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