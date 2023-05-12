Курс валют в Украине на 12 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро стремительно подешевел перед выходными.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 7 коп. Злотый повысился менее чем на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,97 грн (-7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,83 (0 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,59 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,21 грн. Продают по 41,42 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,12 – 37,62 грн
- "Ощадбанк" – 37,30 – 38,30 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,45 – 37,95 грн
- "Райффайзен" – 37,40-37,95 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Сбербанк" — 40,70 — 41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн
- Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,75 – 9,00 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Как сообщалось, в Украине выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. С апреля 2022 года по апрель 2023 года общее удорожание составило 4%. Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.