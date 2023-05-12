Курс валют в Украине на 12 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 9 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 7 коп. Злотый повысился менее чем на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,97 грн (-7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,83 (0 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,59 грн. Покупают за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,21 грн. Продают по 41,42 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,12 – 37,62 грн

"Ощадбанк" – 37,30 – 38,30 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 37,95 грн

"Райффайзен" – 37,40-37,95 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,70 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн

Райффайзен — 41,00 — 41,60 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,75 – 9,00 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Как сообщалось, в Украине выросла стоимость жилищно-коммунальных услуг. С апреля 2022 года по апрель 2023 года общее удорожание составило 4%. Больше всего выросли тарифы на содержание и ремонт жилья – на 20,6%.

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