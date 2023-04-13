Курс валют в Украине на 13 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара составляет 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 12 апреля. Курс доллара не изменился. Евро дорожало на 6 коп. Злотый вырос на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,94 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,56 (+2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн
- "Сбербанк" — 37,30 — 38,25 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,05 грн
- "Райффайзен" — 37,40-37,40 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн
- "Ощадбанк" – 40,15-40,95 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,55-41,25 грн
- Райффайзен — 40,60 — 41,00 грн
- ПУМБ — 40,50-41,50 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,49 – 8,72 грн
- "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Как сообщалось, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что поправка о возвращении доплат украинским военным, которую поддержали в Верховной Раде, не гарантирует выплаты.