Категория
Деньги
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Курс валют в Украине на 13 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Курс валют в Украине на 13 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Фото: УНИАН

Официальный курс доллара составляет 36,56 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 12 апреля. Курс доллара не изменился. Евро дорожало на 6 коп. Злотый вырос на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

  • 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

  • 1 евро – 39,94 грн (+6 коп.)

Курс злотого

  • 1 польский злотый – 8,56 (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,60 грн. Продают по 41,00 грн.

Курс доллара в банках:

  • "ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн
  • "Сбербанк" — 37,30 — 38,25 грн
  • "Укрэксимбанк" – 37,45 – 38,05 грн
  • "Райффайзен" — 37,40-37,40 грн
  • ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

  • "ПриватБанк" – 39,90 – 40,90 грн
  • "Ощадбанк" – 40,15-40,95 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,55-41,25 грн
  • Райффайзен — 40,60 — 41,00 грн
  • ПУМБ — 40,50-41,50 грн

Курс злотого в банках:

  • "Приватбанк" – 8,49 – 8,72 грн
  • "Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн
  • "Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,00 грн
  • Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Как сообщалось, председатель парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев говорит, что поправка о возвращении доплат украинским военным, которую поддержали в Верховной Раде, не гарантирует выплаты.

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

 

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
769
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация