Курс валют в Украине на 13 ноября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим днем.
В воскресенье, 13 ноября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,7 грн, а за евро просят 41,10 грн.
Об этом сообщает финансовый портал Минфин.
Курс НБУ:
доллар – 36,36;
евро: – 36,56.
Курс ПриватБанка:
доллар: покупка – 39,8; продажа – 40,3;
евро: покупка – 39,8; продажа – 40,8.
Напомним, в Минэкономики рассказали о последствиях для ВВП из-за отключения света в Украине.
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