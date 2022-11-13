Курс валют в Украине на 13 ноября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют не претерпел существенных изменений по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 13 ноября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,7 грн, а за евро просят 41,10 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

доллар – 36,36;

евро: – 36,56.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,8; продажа – 40,3;

евро: покупка – 39,8; продажа – 40,8.

Напомним, в Минэкономики рассказали о последствиях для ВВП из-за отключения света в Украине.

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