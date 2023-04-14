Курс валют в Украине на 14 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 14 апреля. Курс доллара не изменился. Евро дорожало на 32 коп. Злотый вырос на 12 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,26 грн (+32 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 (+12 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 41,30 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,15 – 37,65 грн

"Сбербанк" — 37,40 — 38,30грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,10 грн

"Райффайзен" – 37,50-38,40 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,20 – 41,20 грн

"Ощадбанк" — 40,30-41,15 грн

"Укрэксимбанк" – 40,70 – 41,40 грн

"Райффайзен" – 40,80 – 41,20 грн

ПУМБ — 40,50-41,50 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,45 – 8,70 грн

"Сбербанк" — 8,30 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн

"Райффайзен" – 8,40 – 8,90 грн

Напомним, глава Министерства финансов США Джанет Йеллен заявила, что Украина уже сейчас обеспечена финансовой помощью до конца текущего года. США, Евросоюз и другие международные доноры уже аккумулировали финансовые ресурсы для помощи Украине.

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