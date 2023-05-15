Курс валют в Украине на 15 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 15 мая установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 15 копеек и стоит 39,82 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 5 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,78 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,59 грн. Покупают за 37,8 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,21 грн. Продают по 41,42 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,10 – 37,60 грн

"Сбербанк" — 37,25 — 38,20 грн

"Укрэксимбанк" – 37,40 – 37,95 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн

"Сбербанк" — 40,55 — 41,50 грн

"Укрэксимбанк" – 41,05 – 41,65 грн

"Райффайзен" – 37,90 – 41,07 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,87 – 9,02 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Ранее стало известно, что эксперты прогнозируют колебания курса доллара в мае. Оно может быть незначительным, но более динамичным, чем это было в первые два месяца весны.

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