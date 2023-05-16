Курс валют в Украине на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара остается стабильным.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 5 коп. Злотый повысился на 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,77 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,82 (+5 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,95 грн. Продают по 41,19 грн
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,07 – 37,57 грн
- "Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,45 – 37,95 грн
- "Райффайзен" – 37,20-37,80 грн
- ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн
- "Сбербанк" — 40,45 — 41,40 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,50 грн
- "Райффайзен" – 40,60 – 41,30 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "ПриватБанк" – 8,78 – 9,02 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук сообщил, что в 2023-м гривна заметно укрепилась по отношению к доллару. Теперь ее стоимость не превышает 37,8 грн. Но существует возможность роста американской валюты.