Курс валют в Украине на 16 мая: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 16 мая. Курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 5 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,77 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,82 (+5 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,30 грн. Покупают за 38,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,95 грн. Продают по 41,19 грн

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,07 – 37,57 грн

"Ощадбанк" – 37,20 – 38,15 грн

"Укрэксимбанк" – 37,45 – 37,95 грн

"Райффайзен" – 37,20-37,80 грн

ПУМБ – 37,25 – 38,00 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,30 – 41,30 грн

"Сбербанк" — 40,45 — 41,40 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,50 грн

"Райффайзен" – 40,60 – 41,30 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,78 – 9,02 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, экономический эксперт Борис Кушнирук сообщил, что в 2023-м гривна заметно укрепилась по отношению к доллару. Теперь ее стоимость не превышает 37,8 грн. Но существует возможность роста американской валюты.

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