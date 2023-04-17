Курс валют в Украине на 17 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 17 апреля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года.

Евро за выходные подорожал на 15 копеек и стоит 40,41 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 2 копейки от уровня предыдущей недели и составляет 8,7 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,3 грн. Продают по 42 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,3 – 37,8 грн

"Сбербанк" — 37,45 — 38,40 грн

"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,15 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Ощадбанк" – 40,45-41,45 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,60 грн

"Райффайзен" – 40,15 – 41,55 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,67 – 8,91 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, в госбюджете среднегодовой курс заложен на уровне 42 грн/доллар. Базовый сценарий Меморандума по МВФ предполагает, что средний курс доллара в 2023 году составит 40,7 грн за доллар.

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