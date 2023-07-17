Курс валют в Украине на 17 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 17 июля установил официальный курс валют – доллар на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал еще на 19 копеек и стоит 41,04 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого вырос на 3 копейки от уровня предыдущей недели и составил 9,23 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 36,7 грн. Покупают за 37,6 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 41,55 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,60 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,65 – 37,70 грн

"Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,95 грн

"Укрэксимбанк" – 41,10 – 42,10 грн

"Райффайзен" – 41,03 – 42,31 грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,08 – 9,29 грн

"Сбербанк" — 8,60 — 9,45 грн

"Райффайзен" – 8,20 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,90 – 9,40 грн

Ранее экономисты сообщили, что к сентябрю курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

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