Курс валют в Украине на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара – 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 18 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 27 коп. Злотый снизился на 3 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,14 грн (-27 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,67 (-3 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 41,30 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,80 грн
- "Ощадбанк" – 37,50 – 38,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,25 грн
- "Райффайзен" – 37,50-38,40 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Ощадбанк" — 40,70-41,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,65 грн
- "Райффайзен" – 41,10 – 41,90 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,68 – 8,92 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что украинцам следует хранить деньги в разных валютах – евро и долларах. Однако на этот фактор также оказывает влияние количество денежных средств.
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