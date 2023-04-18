Курс валют в Украине на 18 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 18 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 27 коп. Злотый снизился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,14 грн (-27 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,67 (-3 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем по 37,80 грн. Покупают за 37,00 грн. За евро в обменниках предлагается 40,10 грн. Продают по 41,30 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,25 грн

"Райффайзен" – 37,50-38,40 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Ощадбанк" — 40,70-41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,65 грн

"Райффайзен" – 41,10 – 41,90 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,68 – 8,92 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко считает, что украинцам следует хранить деньги в разных валютах – евро и долларах. Однако на этот фактор также оказывает влияние количество денежных средств.

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