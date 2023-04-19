Курс валют в Украине на 19 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара не менялся с 21 июля 2022-го.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 19 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 4 коп. Злотый вырос на 1 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,10 грн (-4 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,68 (+1 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 38,00 грн, а покупают – за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,40 грн. Продают по 42,00 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,30 – 37,80 грн
- "Ощадбанк" – 37,60 – 38,50 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,15 грн
- "Райффайзен" – 37,40-38,00 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн
- "Ощадбанк" — 40,70-41,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,50 грн
- "Райффайзен" – 40,80 – 41,80 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,68 – 8,92 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Напомним, в течение недели, 17-24 апреля курс доллара на наличном рынке Украины будет находиться в диапазоне 37,50-38,40 гривен за доллар. Впрочем, есть вероятность дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста