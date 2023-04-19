Курс валют в Украине на 19 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс доллара не менялся с 21 июля 2022-го.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 19 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 4 коп. Злотый вырос на 1 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,10 грн (-4 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,68 (+1 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 38,00 грн, а покупают – за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,40 грн. Продают по 42,00 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,30 – 37,80 грн

"Ощадбанк" – 37,60 – 38,50 грн

"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,15 грн

"Райффайзен" – 37,40-38,00 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн

"Ощадбанк" — 40,70-41,65 грн

"Укрэксимбанк" – 40,80 – 41,50 грн

"Райффайзен" – 40,80 – 41,80 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,68 – 8,92 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,70 – 9,10 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Напомним, в течение недели, 17-24 апреля курс доллара на наличном рынке Украины будет находиться в диапазоне 37,50-38,40 гривен за доллар. Впрочем, есть вероятность дальнейшей корректировки наличного курса в сторону роста

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