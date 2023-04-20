Курс валют в Украине на 20 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара стабилен с июля 2022-го.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 19 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 14 коп. Злотый снизился на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 39,96 грн (-14 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,64 (-4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 38,00 грн, а покупают – за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,20 грн. Продают по 41,50 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,38 – 37,88 грн
- "Ощадбанк" – 37,55-38,45 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,25 грн
- "Райффайзен" – 37,40-38,00 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн
- "Сбербанк" — 40,65 — 41,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,00 – 41,70 грн
- "Райффайзен" – 40,80 – 41,80 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,64 – 8,92 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
Как сообщалось, в Украине подорожали коммунальные услуги : только за март 2023 г. подорожание произошло почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Больше всего выросло в цене содержание и ремонт жилья – на 22,9%.