Курс валют в Украине на 20 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 19 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело еще на 14 коп. Злотый снизился на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 39,96 грн (-14 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,64 (-4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 38,00 грн, а покупают – за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,20 грн. Продают по 41,50 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,38 – 37,88 грн

"Ощадбанк" – 37,55-38,45 грн

"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,25 грн

"Райффайзен" – 37,40-38,00 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,40 – 41,40 грн

"Сбербанк" — 40,65 — 41,60 грн

"Укрэксимбанк" – 41,00 – 41,70 грн

"Райффайзен" – 40,80 – 41,80 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,64 – 8,92 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,15 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Как сообщалось, в Украине подорожали коммунальные услуги : только за март 2023 г. подорожание произошло почти на 5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Больше всего выросло в цене содержание и ремонт жилья – на 22,9%.

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