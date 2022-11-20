Курс валют в Украине на 20 ноября: сколько стоят доллар и евро

В воскресенье, 20 ноября доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,25 грн, а за евро просят 40,75 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс на межбанке:

доллар: покупка – 36,56; продажа – 36,93;

евро: покупка – 37,8; продажа –38,17.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 39,50; продажа – 40,0;

евро: покупка – 39,7; продажа – 40,7.

Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.

В то же время в бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

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