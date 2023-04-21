Курс валют в Украине на 21 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара не менялся с июля 2022 года.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,06 грн (+10 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,69 (+5 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 38,00 грн, а покупают – за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,20 грн. Продают по 41,50 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,45 – 37,95 грн
- "Ощадбанк" – 37,80-37,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,30 грн
- "Райффайзен" – 37,80-38,30 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн
- "Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,05 – 41,75 грн
- "Райффайзен" – 41,20 – 42,20 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,62 – 8,92 грн
- "Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,20 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн
Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал, что курс доллара в Украине до конца 2023 может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов
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