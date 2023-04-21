Курс валют в Украине на 21 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 21 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 10 коп. Злотый повысился на 5 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,06 грн (+10 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,69 (+5 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 38,00 грн, а покупают – за 37,60 грн. За евро в обменниках предлагается 41,20 грн. Продают по 41,50 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,45 – 37,95 грн

"Ощадбанк" – 37,80-37,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,30 грн

"Райффайзен" – 37,80-38,30 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,50 – 41,50 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 41,05 – 41,75 грн

"Райффайзен" – 41,20 – 42,20 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,62 – 8,92 грн

"Сбербанк" — 8,35 — 8,85 грн

"Укрэксимбанк" – 8,75 – 9,20 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн

Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко рассказал, что курс доллара в Украине до конца 2023 может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов

тайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.