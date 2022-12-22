Курс валют в Украине на 22 декабря: сколько стоят доллар и евро

Сегодня, 22 декабря, курс гривны по отношению к евро снизился на 6 копеек. По отношению к доллару национальная валюта остается на прежнем уровне.

Курсы валют НБУ на 22 декабря:

1 доллар США — 36,57

1 евро — 38,87

1 польский злотый — 8,33

10 российских рублей — 5,13

1 швейцарский франк — 39,54

Следует отметить, что по прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Впрочем, такой прогноз наиболее пессимистичен. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023-2024 годах будет на уровне 40,20-40,40 гривен за доллар.

В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл, а к концу года он составит 45,8 грн за доллар.

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