Курс валют в Украине на 24 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 24 апреля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подорожал на 9 копеек и стоит 40,15 грн

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого повысился на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,7 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 38,15 грн. Покупают за 37,9 грн.

За евро в обменниках предлагается 41,5 грн. Продают по 41,7 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,48 – 37,98 грн

"Ощадбанк" – 37,75 – 38,90 грн

"Укрэксимбанк" – 37,80 – 38,40 грн

"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн

ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,7 – 41,7 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 41,30 – 41,99 грн

"Райффайзен" – 40,10 – 41,50 грн

ПУМБ — 41,00-42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,65 – 8,96 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 8,90 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн

Напомним, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко прогнозирует, что курс доллара в Украине до конца 2023 года может колебаться в диапазоне от 36 до 45 гривен. Реальный курс зависит от трех факторов. В частности, это зависит от правильной экономической политики.

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