Курс валют в Украине на 24 декабря: сколько стоят доллар и евро

В банках доллар продают в среднем за 40 грн, евро – за 41 грн.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 24 декабря. Гривна по отношению к иностранным валютам по сравнению с предыдущим днем осталась неизменно.

Об этом сообщает НБУ.

В субботу официальный курс валют будет таким:

доллар США – 36,5686 грн,

евро – 38,8962 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 39,7 грн – 40,2 грн,

"Ощадбанк" – 40,0 грн – 40,55 грн,

"Укрэксимбанк" – 40,0 грн – 40,55 грн,

"Райффайзен" – 40,0 грн – 40,4 грн,

ПУМБ – 40,0 грн – 41,0 грн.

Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 41,2 грн – 42,2 грн,

"Ощадбанк" – 41,4 грн – 42,4 грн,

"Укрэксимбанк" – 41,95 грн – 42,45 грн,

Райффайзен — 42,0 грн — 42,4 грн,

ПУМБ – 42,0 грн – 43,0 грн.

Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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