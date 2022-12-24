Курс валют в Украине на 24 декабря: сколько стоят доллар и евро

В банках доллар продают в среднем за 40 грн, евро – за 41 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на субботу, 24 декабря. Гривна по отношению к иностранным валютам по сравнению с предыдущим днем осталась неизменно.
Об этом сообщает НБУ.
В субботу официальный курс валют будет таким:
- доллар США – 36,5686 грн,
- евро – 38,8962 грн.
Курс доллара в банках:
- "Приватбанк" – 39,7 грн – 40,2 грн,
- "Ощадбанк" – 40,0 грн – 40,55 грн,
- "Укрэксимбанк" – 40,0 грн – 40,55 грн,
- "Райффайзен" – 40,0 грн – 40,4 грн,
- ПУМБ – 40,0 грн – 41,0 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 41,2 грн – 42,2 грн,
- "Ощадбанк" – 41,4 грн – 42,4 грн,
- "Укрэксимбанк" – 41,95 грн – 42,45 грн,
- Райффайзен — 42,0 грн — 42,4 грн,
- ПУМБ – 42,0 грн – 43,0 грн.
Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.
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