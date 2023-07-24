Курс валют в Украине на 24 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 24 июля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные снизился на 32 копейки и стоит 40,66 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого упал на 8 копеек от уровня предыдущей недели и составил 9,12 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37 грн. Покупают за 37,6 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 41,6 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 – 37,15 грн

"Ощадбанк" – 36,60 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,70 – 37,50 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн

"Ощадбанк" – 40,80 – 41,90 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90 – 41,90 грн

Райффайзен — 40,60 — 41,00 грн

ПУМБ – 41,00 – 42,00 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 9,10 – 9,25 грн

"Сбербанк" — 8,45 — 9,45 грн

"Укрэксимбанк" – 9,00 – 9,50 грн

"Райффайзен" – 8,40 – 9,40 грн

ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины в 2023-2024 гг.

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