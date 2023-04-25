Курс валют в Украине на 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара составляет 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 25 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 7 коп. Злотый повысился на 3 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,22 грн (+7 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,73 (+3 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 38,15 грн, а покупают – за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 41,70 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн
- "Ощадбанк" — 37,75-37,80 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,20 грн
- "Райффайзен" – 37,70-38,20 грн
- ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Сбербанк" — 40,90 — 42,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,30 – 41,90 грн
- "Райффайзен" – 41,20 – 41,70 грн
- ПУМБ — 41,00-42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,69 – 9,02 грн
- "Сбербанк" — 8,50 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,20 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн
Напомним, некоторые пенсионеры начнут получать выплаты по-новому. Для пенсионеров, получивших за границей временную защиту, упрощен механизм получения пенсионных выплат. Теперь они могут сделать это без выезда на территорию Украины.