Курс валют в Украине на 25 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 25 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 7 коп. Злотый повысился на 3 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,22 грн (+7 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,73 (+3 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 38,15 грн, а покупают – за 37,70 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 41,70 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,40 – 37,90 грн

"Ощадбанк" — 37,75-37,80 грн

"Укрэксимбанк" – 37,70 – 38,20 грн

"Райффайзен" – 37,70-38,20 грн

ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Сбербанк" — 40,90 — 42,00 грн

"Укрэксимбанк" – 41,30 – 41,90 грн

"Райффайзен" – 41,20 – 41,70 грн

ПУМБ — 41,00-42,00 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,69 – 9,02 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,20 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,50 – 9.00 грн

Напомним, некоторые пенсионеры начнут получать выплаты по-новому. Для пенсионеров, получивших за границей временную защиту, упрощен механизм получения пенсионных выплат. Теперь они могут сделать это без выезда на территорию Украины.

Читайте также: