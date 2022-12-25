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Курс валют в Украине на 25 декабря: сколько стоят доллар и евро

Автор
Денькович ЯрославаДенькович Ярослава
Дата публикации
Просмотры
2744
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Курс валют в Украине на 25 декабря: сколько стоят доллар и евро

Фото: Associated Press

За доллар в обменниках просят в среднем 40,60 грн.

В воскресенье, 25 декабря, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 40,60 грн., а за евро просят 42,55 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

Официальный курс гривны по отношению к доллару от 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на уровне 36,56 грн/долл.

Курс ПриватБанка:

  • доллар: покупка – 36,56; продажа – 37,30;
  • евро: покупка – 38,81; продажа – 39,75.

Курс Сбербанка:

  • доллар: покупка – 36,56; продажа – 37,30;
  • евро: покупка – 38,81; продажа – 39,75.

В бюджете-2023 среднегодовой курс доллара заложен на уровне 42,2 грн/долл ., а на конец года он составит 45,8 грн/долл. (вместо 50 грн за долл. в предварительном прогнозе).

Напомним, глава Нацбанка сообщил, как выросли потребительские цены во время войны.

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Дата публикации
Просмотры
2744
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