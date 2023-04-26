Курс валют в Украине на 26 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 26 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 6 коп. Злотый повысился на 4 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,28 грн (+6 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,77 (+4 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 41,86 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,25 – 37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,50-38,70 грн

"Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,15 грн

"Райффайзен" – 37,70-38,00 грн

ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,85 грн

"Укрэксимбанк" – 41,40 – 41,99 грн

"Райффайзен" – 41,20 – 41,70 грн

ПУМБ — 41,00-42,00 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,69 – 9,02 грн

"Сбербанк" — 8,50 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,30 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн

Напомним, правительство овалило постановление, которое запрещает взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года. Речь идет о лицах, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы.

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