Курс валют в Украине на 26 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на среду, 26 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 6 коп. Злотый повысился на 4 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,28 грн (+6 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,77 (+4 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,50 грн. Продают по 41,86 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,25 – 37,75 грн
- "Ощадбанк" – 37,50-38,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,65 – 38,15 грн
- "Райффайзен" – 37,70-38,00 грн
- ПУМБ – 37,75 – 38,50 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,55 – 41,55 грн
- "Ощадбанк" – 40,70 – 41,85 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,40 – 41,99 грн
- "Райффайзен" – 41,20 – 41,70 грн
- ПУМБ — 41,00-42,00 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,69 – 9,02 грн
- "Сбербанк" — 8,50 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,30 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,60 – 9,10 грн
Напомним, правительство овалило постановление, которое запрещает взимать задолженность за жилищно-коммунальные услуги, созданное после 24 февраля 2022 года. Речь идет о лицах, вынужденных покинуть свои дома и эвакуировавшихся в более безопасные регионы.