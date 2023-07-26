Курс валют в Украине на 26 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 26 июля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро в сутки снизился на 18 копеек и стоит 40,4 грн.

Об этом сообщает сайт НБУ.

Официальный курс польского злотого упал менее чем на 1 копейку от уровня предыдущего дня и составил 9,12 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 36,7 грн. Покупают за 37,5 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,8 грн. Продают по 41,7 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,55 – 37,20 грн

"Ощадбанк" – 36,65 – 37,55 грн

"Укрэксимбанк" – 36,80 – 37,60 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,80 грн

"Укрэксимбанк" – 40,95 – 41,95 грн

"Райффайзен" – 40,30 – 41,60грн

ПУМБ – 40,75 – 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,40 – 9,40 грн

"Сбербанк" — 9,00 — 9,45 грн

"Укрэксимбанк" – 8,50 – 9,50 грн

ПУМБ – 9,00 – 9,50 грн

Напомним, ранее эксперты дали подробный прогноз, что будет с экономикой Украины в 2023-2024 гг.

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