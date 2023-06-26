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Курс валют в Украине на 26 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

Курс валют в Украине на 26 июня: сколько стоят доллар, евро и злотый

НБУ установил официальный курс валют на 26 июня / Фото: pixabay.com

Евро подешевел.

Национальный банк Украины на 26 июня установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные снизился сразу на 41 копеек и стоит 39,77 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого упал на 10 копеек от уровня предыдущей недели и составил 8,98 грн.

  • В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 36,7 грн.
  • За евро в обменниках предлагается 40,2 грн. Продают по 41,2 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн
"Сбербанк" — 36,40 — 37,35 грн
"Укрэксимбанк" – 36,60 – 37,40 грн
"Райффайзен" — 36,57-37,43 грн
ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,00 – 41,00 грн
"Сбербанк" — 39, 85 — 41,00 грн
"Укрэксимбанк" – 40,60 – 41,60 грн
"Райффайзен" – 39,80 – 41,05 грн
ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,98 – 9,16 грн
"Сбербанк" — 8,55 — 9,25 грн
"Укрэксимбанк" – 8,90 – 9,35 грн
ПУМБ – 8,30 – 9,30 грн

Ранее экономисты сообщили, что к сентябрю курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

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