Курс валют в Украине на 27 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 27 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 11 коп. Злотый повысился на 2 коп.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,39 грн (+11 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,79 (+2 коп.).

В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают по 41,50 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,20 – 37,70 грн

"Ощадбанк" – 37,40-38,65 грн

"Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,05 грн

"Райффайзен" – 37,10-37,80 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн

"Ощадбанк" – 40,60 – 41,75 грн

"Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,65 грн

"Райффайзен" – 41,70 – 41,40 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,70-9,00 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,20 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, Национальный банк Украины пересмотрит уровень учетной ставки, непосредственно влияющей на ставки по депозитам и инфляцию. В настоящее время уровень учетной ставки – 25%. Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.

Читайте также: