Курс валют в Украине на 27 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Официальный курс доллара установлен на уровне 36,56 грн.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на четверг, 27 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подорожало на 11 коп. Злотый повысился на 2 коп.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,39 грн (+11 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,79 (+2 коп.).
В обменниках доллар продают в среднем за 38,20 грн, а покупают – за 37,80 грн. За евро в обменниках предлагается 41,15 грн. Продают по 41,50 грн.
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,20 – 37,70 грн
- "Ощадбанк" – 37,40-38,65 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,55 – 38,05 грн
- "Райффайзен" – 37,10-37,80 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,45 – 41,45 грн
- "Ощадбанк" – 40,60 – 41,75 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,15 – 41,65 грн
- "Райффайзен" – 41,70 – 41,40 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Приватбанк" – 8,70-9,00 грн
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,80 – 9,20 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, Национальный банк Украины пересмотрит уровень учетной ставки, непосредственно влияющей на ставки по депозитам и инфляцию. В настоящее время уровень учетной ставки – 25%. Изменение учетной ставки является важным сигналом для определения банками процентных ставок по вкладам и займам.