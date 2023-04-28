Курс валют в Украине на 28 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Евро перед выходными подешевело.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 5 коп. Злотый остался на уровне предыдущего дня.
Об этом сообщает Нацбанк.
Курс доллара
- 1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)
Курс евро
- 1 евро – 40,34 грн (-5 коп.)
Курс злотого
- 1 польский злотый – 8,79 (0 коп.).
Курс доллара в банках:
- "ПриватБанк" – 37,22 – 37,72 грн
- "Ощадбанк" – 37,45-38,60 грн
- "Укрэксимбанк" – 37,50 – 37,99 грн
- "Райффайзен" – 37,40-38,10 грн
- ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн
Курс евро в банках:
- "ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн
- "Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн
- "Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн
- "Райффайзен" – 41,10 – 41,90 грн
- ПУМБ – 40,75- 41,75 грн
Курс злотого в банках:
- "Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн
- "Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн
- Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн
- ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн
Напомним, украинцы, которые в результате выехали за границу, должны задекларировать свои доходы в любом случае — если они получали денежную помощь от иностранного государства или благотворительной организации или работали за границей. Декларацию следует подать до 1 мая 2023 года.