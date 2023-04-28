Курс валют в Украине на 28 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на пятницу, 28 апреля. Курс доллара не изменился. Евро подешевело на 5 коп. Злотый остался на уровне предыдущего дня.

Об этом сообщает Нацбанк.

Курс доллара

1 доллар США – 36,56 грн (0 коп.)

Курс евро

1 евро – 40,34 грн (-5 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 8,79 (0 коп.).

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 37,22 – 37,72 грн

"Ощадбанк" – 37,45-38,60 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 37,99 грн

"Райффайзен" – 37,40-38,10 грн

ПУМБ – 37,50 – 38,25 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,60 – 41,60 грн

"Ощадбанк" – 40,70 – 41,70 грн

"Укрэксимбанк" – 41,20 – 41,80 грн

"Райффайзен" – 41,10 – 41,90 грн

ПУМБ – 40,75- 41,75 грн

Курс злотого в банках:

"Сбербанк" — 8,40 — 9,00 грн

"Укрэксимбанк" – 8,85 – 9,25 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

ПУМБ – 8,70 – 9,20 грн

Напомним, украинцы, которые в результате выехали за границу, должны задекларировать свои доходы в любом случае — если они получали денежную помощь от иностранного государства или благотворительной организации или работали за границей. Декларацию следует подать до 1 мая 2023 года.

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