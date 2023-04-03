Курс валют в Украине на 3 апреля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 3 апреля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 5 копеек и стоит 39,73 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого подешевел менее чем на 1 копейку от уровня предыдущей недели и составил 8,5 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,5 грн. Покупают за 37 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,5 грн. Продают по 41 грн.

Курс доллара в банках:

"Приватбанк" – 37,25-37,75 грн

"Ощадбанк" – 37,50 – 38,50 грн

"Укрэксимбанк" – 37,50 – 38,30 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

"ПУМБ" – 37,50 – 38,25 грн



Курс евро в банках:

"Приватбанк" – 38,95 – 40,95 грн

"Ощадбанк" – 39,95 – 40,95 грн

"Укрэксимбанк" – 40,90-41,30 грн

"Райффайзен" – 39,75 – 40,95 грн

"ПУМБ" – 40,50 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"Приватбанк" – 8,52 – 8,80 грн

"Сбербанк" — 8,52 — 8,80 грн

"Укрэксимбанк" – 8,60 – 9,05 грн

Райффайзен — 8,20 — 9,00 грн

Ранее сообщалось, что в апреле в Украине курс доллара будет находиться в пределах 37,00-39,00 грн за один доллар, если не произойдет никаких исключительных событий.

Доллар подешевел: что происходит - финансовый эксперт Сергей Фурса

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