Курс валют в Украине на 3 июля: сколько стоят доллар, евро и злотый

Национальный банк Украины на 3 июля установил официальный курс доллара на уровне 36,56 грн. Он не менялся с 21 июля 2022 года. Евро за выходные подешевел на 31 копейку и стоит 39,69 грн.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс польского злотого снизился на 4 копейки от уровня предыдущей недели и составил 8,94 грн.

В обменниках доллар продают в среднем по 37,16 грн. Покупают за 36,9 грн.

За евро в обменниках предлагается 40,9 грн. Продают по 41,2 грн.

Курс доллара в банках:

"ПриватБанк" – 36,75 – 37,25 грн

"Ощадбанк" – 36,70 – 37,70 грн

"Райффайзен" – 36,57 – 37,43 грн

ПУМБ – 36,75 – 37,50 грн

Курс евро в банках:

"ПриватБанк" – 40,10 – 41,10 грн

"Сбербанк" — 40,00 — 41,20 грн

"Райффайзен" – 40,25 – 41,30 грн

ПУМБ – 40,25 – 41,25 грн

Курс злотого в банках:

"ПриватБанк" – 8,94 – 9,13 грн

"Сбербанк" — 8,40 — 9,20 грн

"Укргазбанк" – 8,30 – 9,20 грн

ПУМБ – 8,80 – 9,30 грн

Ранее экономисты сообщили, что к сентябрю курс доллара в Украине должен быть стабильным. В то же время на рынке все же будет присутствовать определенная волатильность по отношению к цене.

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