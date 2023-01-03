Курс валют в Украине на 3 января: сколько стоят доллар и евро

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.
Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 января. Курс гривны к евро вырос на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта осталась без изменений.
Об этом сообщает НБУ.
Официальный курс валют НБУ :
- 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
- 1 евро – 39,00 (-3 коп.)
Курс доллара в банках:
- ПриватБанк" — 40,0 грн — 40,5 грн
- "Ощадбанк" – 40.15 грн – 40,9 грн
- "Укрэксимбанк" – 40,4 грн – 40,9 грн,
- "Райффайзен" – 40,2 грн – 40,7 грн,
- ПУМБ – 40,25 грн – 41,25 грн.
Курс евро в банках:
- "Приватбанк" – 41,45 грн – 42,45 грн,
- "Ощадбанк" – 41,7 грн – 42,75 грн,
- "Укрэксимбанк" – 42,3 грн – 42,9 грн,
- Райффайзен — 42,0 грн — 42,7 грн,
- ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн.
Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.
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