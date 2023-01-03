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Курс валют в Украине на 3 января: сколько стоят доллар и евро

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
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Курс валют в Украине на 3 января: сколько стоят доллар и евро

Фото: Associated Press

Информация о новом курсе валют доступна на сайте регулятора.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на вторник, 3 января. Курс гривны к евро вырос на 3 копейки. По отношению к доллару национальная валюта осталась без изменений.

Об этом сообщает НБУ.

Официальный курс валют НБУ :

  • 1 доллар США – 36,56 (0 коп.)
  • 1 евро – 39,00 (-3 коп.)

Курс доллара в банках:

  • ПриватБанк" — 40,0 грн — 40,5 грн
  • "Ощадбанк" – 40.15 грн – 40,9 грн
  • "Укрэксимбанк" – 40,4 грн – 40,9 грн,
  • "Райффайзен" – 40,2 грн – 40,7 грн,
  • ПУМБ – 40,25 грн – 41,25 грн.

Курс евро в банках:

  • "Приватбанк" – 41,45 грн – 42,45 грн,
  • "Ощадбанк" – 41,7 грн – 42,75 грн,
  • "Укрэксимбанк" – 42,3 грн – 42,9 грн,
  • Райффайзен — 42,0 грн — 42,7 грн,
  • ПУМБ – 42,25 грн – 43,25 грн.

Напомним, по пессимистическому прогнозу консенсус-группы Focus Economics SL U, в 2023 году курс доллара в Украине может достигнуть 51 грн. Экономисты прогнозируют, что оптимальный курс доллара в 2023–2024 годах будет на уровне 40,20–40,40 гривен за доллар.

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Дата публикации
Просмотры
1348
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