Курс валют в Украине на 30 октября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют существенно не изменился по сравнению с предыдущим днем.

В воскресенье, 30 октября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 39,7 грн, а за евро просят 39,01 грн.

Об этом сообщает финансовый портал Минфин.

Курс НБУ:

доллар: покупка – 39,2; продажа – 39,8;

евро: покупка – 38,4; продажа – 39,5.

Курс ПриватБанка:

доллар: покупка – 38,9; продажа – 39,4;

евро: покупка – 38; продажа – 39.

Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке".

Позже Кирилл Шевченко прокомментировал объявление в розыск и заверил, что не скрывается от следствия.

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