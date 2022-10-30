Курс валют в Украине на 30 октября: сколько стоят доллар и евро

Курс валют существенно не изменился по сравнению с предыдущим днем.
В воскресенье, 30 октября, доллар в обменных пунктах в среднем стоит 39,7 грн, а за евро просят 39,01 грн.
Об этом сообщает финансовый портал Минфин.
Курс НБУ:
- доллар: покупка – 39,2; продажа – 39,8;
- евро: покупка – 38,4; продажа – 39,5.
Курс ПриватБанка:
- доллар: покупка – 38,9; продажа – 39,4;
- евро: покупка – 38; продажа – 39.
Напомним, НАБУ объявило в розыск экс-председателя Нацбанка Кирилла Шевченко по делу о хищении 200 миллионов гривен в "Укргазбанке".
Позже Кирилл Шевченко прокомментировал объявление в розыск и заверил, что не скрывается от следствия.
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